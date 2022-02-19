В Сызранском районе Solaris врезался в "десятку", есть пострадавшие

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В пятницу, 18 февраля, в 14:30 в Сызранском районе произошло ДТП с двумя авто, в котором пострадал пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.