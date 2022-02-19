В Сызранском районе Solaris врезался в "десятку", есть пострадавшие

В пятницу, 18 февраля, в 14:30 в Сызранском районе произошло ДТП с двумя авто, в котором пострадал пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
24-летний водитель за рулем Hyundai Solaris на трассе М-5, выезжая со второстепенной дороги, не уступил "десятке" под управлением 32-летнего мужчины, которая двигалась по главной дороге. Иномарка врезалась в вазовскую легковушку. Пострадал 41-летний пассажир "десятки". Медики назначили ему амбулаторное лечение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...