Молодой водитель во время снегопада врезался в сугроб в Тольятти

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В субботу, 19 февраля, в Тольятти автомобилист попал в ДТП в снегопаде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области