Молодой водитель во время снегопада врезался в сугроб в Тольятти

В субботу, 19 февраля, в Тольятти автомобилист попал в ДТП в снегопаде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 21:40 21-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по территории продуктового рынка. Около дома № 12 по ул. Базовой он наехал на снежный вал. После этого автомобиль опрокинулся.
В аварии пострадал 25-летнй пассажир.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...