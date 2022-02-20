В Самарской области автомобилистка на Chevrolet Niva при обгоне врезалась в дерево

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В субботу, 19 февраля, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в ДТП пострадал пассажир. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области