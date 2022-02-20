Под Самарой столкнулись Datsun и Nissan

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В субботу, 19 февраля, в Волжском районе Самарской области столкнулись две иномарки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области