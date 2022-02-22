В Самаре произошло ДТП с участием легковушки, автобуса и грузовика

В понедельник, 21 февраля, в Кировском районе Самары в 13:00 водитель автомобиля Lada Largus, при перестроении напротив строения № 2 по ул. Селекционной, создал помеху в движении автобусу ПАЗ маршрута № 474 "г. Самара (ст.м. Победа — п.Алексеевка",), который, после столкновения потерял управление и столкнулся с грузовиком МАЗ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП телесные повреждения получил 40-летний водитель легкового автомобиля. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД приняли меры к обеспечению беспрепятственного проезда автотранспорта, установили и опросили участников случившегося и очевидцев.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...