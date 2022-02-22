В Самаре произошло ДТП с участием легковушки, автобуса и грузовика

В понедельник, 21 февраля, в Кировском районе Самары в 13:00 водитель автомобиля Lada Largus, при перестроении напротив строения № 2 по ул. Селекционной, создал помеху в движении автобусу ПАЗ маршрута № 474 "г. Самара (ст.м. Победа — п.Алексеевка",), который, после столкновения потерял управление и столкнулся с грузовиком МАЗ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП телесные повреждения получил 40-летний водитель легкового автомобиля. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД приняли меры к обеспечению беспрепятственного проезда автотранспорта, установили и опросили участников случившегося и очевидцев.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и призывают участников движения соблюдать ПДД.