В Самаре установлен новый рекорд по осадкам за день

В среду, 23 февраля, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре зафиксировано 12,8 мм осадков, тогда как предыдущий рекорд был установлен на отметке 7,3 мм в 1990 году.

Также рекорд поставлен на метеостанции Аглос - 6,1 мм (5,8 мм в 2008 г.).