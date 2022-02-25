Автомобилист без водительских прав врезался в столб в Самаре

В четверг, 24 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 2:20 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-2112 по Московскому шоссе. Он не выбрал безопасную скорость с учетом погоды и напротив стр. 34б врезался в металлическое ограждение, а затем в опору ЛЭП.
Автомобилист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
По данным ГИБДД, мужчина был без водительских прав и отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...