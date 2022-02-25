Автомобилист без водительских прав врезался в столб в Самаре

В четверг, 24 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 2:20 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-2112 по Московскому шоссе. Он не выбрал безопасную скорость с учетом погоды и напротив стр. 34б врезался в металлическое ограждение, а затем в опору ЛЭП.

Автомобилист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

По данным ГИБДД, мужчина был без водительских прав и отказался проходить медосвидетельствование.