В Самаре в районе Крымской площади перекрыли движение трамваев после ДТП

В воскресенье, 26 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП, о котором рассказали очевидцы в социальных сетях.
ДТП произошло примерно в 12:30 в районе Крымской площади. Фото ЧП появилось в социальных сетях. Синий "Suzuki" и красный "Hyundai" встали на перекрестке.
На фотографиях видно, что капот "Hyundai" расплющило от удара о трамвай. Из-за аварии было парализовано движение рельсового транспорта.
Официальных данных об этом ДТП пока нет, как и информации о пострадавших.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...