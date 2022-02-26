В Самаре в районе Крымской площади перекрыли движение трамваев после ДТП

В воскресенье, 26 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП, о котором рассказали очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло примерно в 12:30 в районе Крымской площади. Фото ЧП появилось в социальных сетях. Синий "Suzuki" и красный "Hyundai" встали на перекрестке.

На фотографиях видно, что капот "Hyundai" расплющило от удара о трамвай. Из-за аварии было парализовано движение рельсового транспорта.

Официальных данных об этом ДТП пока нет, как и информации о пострадавших.