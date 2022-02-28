Два человека погибли в крупном ДТП под Самарой

В воскресенье, 27 февраля, в 5:15 в Камышлинском районе 35-летний водитель автомобиля Ford Focus на 1162 км трассы М-5 "Урал" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с прицепом ехавшего впереди попутного автомобиля ВАЗ-21093, которым управлял 35-летний водитель. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с встречным грузовиком MAN с полуприцепом, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте ДТП до приезда "скорой" скончался от полученных травм 26-летний пассажир автомобиля Ford Focus. Водитель этой машины был доставлен в лечебное учреждение, где потом также скончался.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
По данным оперативных структур, ДТП произошло в районе населенного пункта Новое Ермаково.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...