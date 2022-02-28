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ДТП Происшествия

Два человека погибли в крупном ДТП под Самарой

КАМЫШЛА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 февраля, в 5:15 в Камышлинском районе 35-летний водитель автомобиля Ford Focus на 1162 км трассы М-5 "Урал" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с прицепом ехавшего впереди попутного автомобиля ВАЗ-21093, которым управлял 35-летний водитель. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с встречным грузовиком MAN с полуприцепом, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте ДТП до приезда "скорой" скончался от полученных травм 26-летний пассажир автомобиля Ford Focus. Водитель этой машины был доставлен в лечебное учреждение, где потом также скончался.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

По данным оперативных структур, ДТП произошло в районе населенного пункта Новое Ермаково.

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