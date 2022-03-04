Под Сергиевском погиб водитель ВАЗа, врезавшийся в прицеп фуры

В четверг, 3 марта, в 20:00 на 17 км трассы Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба водитель MAN, разворачиваясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и создал помеху для движения встречных транспортных средств.

В результате чего ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего водителя совершил наезд на стоящий рядом полуприцеп. Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.