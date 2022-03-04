Под Сергиевском погиб водитель ВАЗа, врезавшийся в прицеп фуры

В четверг, 3 марта, в 20:00 на 17 км трассы Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба водитель MAN, разворачиваясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и создал помеху для движения встречных транспортных средств.
В результате чего ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего водителя совершил наезд на стоящий рядом полуприцеп. Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...