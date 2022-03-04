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Под Сергиевском погиб водитель ВАЗа, врезавшийся в прицеп фуры В Тольятти водитель "Газели" сбил насмерть пешехода В Самарской области бензовоз врезался в здание В Самаре опрокинулась маршрутка Тольяттинка решила перебежать дорогу и погибла под колесами Lada Priora

ДТП Происшествия

Под Сергиевском погиб водитель ВАЗа, врезавшийся в прицеп фуры

СЕРГИЕВСК. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 марта, в 20:00 на 17 км трассы Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба водитель MAN, разворачиваясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и создал помеху для движения встречных транспортных средств.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате чего ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего водителя совершил наезд на стоящий рядом полуприцеп. Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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