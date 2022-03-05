Под Новокуйбышевском водитель грузовика сбил насмерть дорожного рабочего

В пятницу, 4 марта, в Волжском районе в 14:30 между 24 и 25 км трассы "Самара — Новокуйбышевск" 47-летний водитель КамАЗа с полуприцепом нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в стоявший автомобиль дорожных рабочих ГАЗ-2705 (машина прикрытия).
После удара КамАЗ продолжил движение и сбил 53-летнего дорожного рабочего с последующим наездом на стоявший автомобиль КамАЗ.
В результате ДТП пострадавший дорожный рабочий скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи". И пострадал 47-летний водитель КамАЗа, которого госпитализировали.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...