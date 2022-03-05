Под Новокуйбышевском водитель грузовика сбил насмерть дорожного рабочего

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В пятницу, 4 марта, в Волжском районе в 14:30 между 24 и 25 км трассы "Самара — Новокуйбышевск" 47-летний водитель КамАЗа с полуприцепом нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в стоявший автомобиль дорожных рабочих ГАЗ-2705 (машина прикрытия).

Фото: ГУ МВД по Самарской области