В Самаре водитель Kia устроил ДТП и скрылся

В пятницу, 4 марта, в Самаре автомобилист скрылся с места ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:45 неизвестный водитель Kia Rio напротив стр. 154 по ул. Авроры выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun под управлением 25-летней женщины.

Пострадавшую автомобилистку госпитализировали. Также пострадал пассажир Datsun.

При этом водитель Kia Rio скрылся с места ДТП.