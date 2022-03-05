В Самаре водитель Kia устроил ДТП и скрылся

В пятницу, 4 марта, в Самаре автомобилист скрылся с места ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:45 неизвестный водитель Kia Rio напротив стр. 154 по ул. Авроры выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun под управлением 25-летней женщины.
Пострадавшую автомобилистку госпитализировали. Также пострадал пассажир Datsun.
При этом водитель Kia Rio скрылся с места ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...