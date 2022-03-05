Под Самарой пострадала пассажирка опрокинувшейся в кювет иномарки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 4 марта, в Богатовском районе 23-летний водитель Lifan попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области