Два человека пострадали при столкновении "четырнадцатой" и Lada Priora в Самарской области

В воскресенье, 6 марта, два человека пострадали в ДТП в Пестравском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:30 45-летняя женщина двигалась на "четырнадцатой" со стороны с. Пестравка в направлении с. Марьевка. Автомобилистка выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Priora под управлением 24-летнего мужчины.
В аварии пострадали 10-летний пассажир ВАЗ-211440 и 69-летний пассажир Lada Priora.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...