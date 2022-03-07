Два человека пострадали при столкновении "четырнадцатой" и Lada Priora в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 6 марта, два человека пострадали в ДТП в Пестравском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области