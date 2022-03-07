В Самаре водитель грузовика врезался в легковушку, которую поднимали на эвакуатор

В воскресенье, 6 марта, в Самаре водитель легковушки пострадал после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 1:40 29-летний водитель DAF двигался по Южному шоссе в направлении ул. Солнечной. Он отвлекся и врезался в Renault, который грузили на эвакуатор. От удара легковушка ударилась и борт эвакуатора.
В аварии пострадал водитель Renault, находившийся в своей машине.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...