В Самаре водитель грузовика врезался в легковушку, которую поднимали на эвакуатор

В воскресенье, 6 марта, в Самаре водитель легковушки пострадал после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 1:40 29-летний водитель DAF двигался по Южному шоссе в направлении ул. Солнечной. Он отвлекся и врезался в Renault, который грузили на эвакуатор. От удара легковушка ударилась и борт эвакуатора.

В аварии пострадал водитель Renault, находившийся в своей машине.