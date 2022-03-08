В Тольятти велосипедист попал под машину

В понедельник, 7 марта, в Тольятти автомобиль сбил велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 20:40 час. 23-летний водитель Lada Granta в районе дома № 20 Б по ул. Ворошилова проехал на красный сигнал светофора и сбил 34-летнего велосипедиста, который в нарушение правил пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу не спешившись.

Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.