После ДТП в Самаре госпитализирована водитель ВАЗа

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В среду, 9 марта, в 06:50 в Куйбышевском районе Самары 31-летний водитель Renault Megane на ул. Уральской въехал во впередиидущий ВАЗ-2114, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области