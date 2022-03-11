Водитель автоэвакуатора госпитализирован после ДТП под Самарой

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В четверг, 10 марта, в Волжском районе 31-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 (автоэвакуатор), ехавший с автомобилем ВАЗ-21099 на платформе, между 32 и 33 км трассы "Обход г. Самары в составе а/д Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и затем съехал в кювет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.