Водитель автоэвакуатора госпитализирован после ДТП под Самарой

В четверг, 10 марта, в Волжском районе 31-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 (автоэвакуатор), ехавший с автомобилем ВАЗ-21099 на платформе, между 32 и 33 км трассы "Обход г. Самары в составе а/д Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и затем съехал в кювет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
После ДТП водитель автомобиля ГАЗ-3302 был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализирован.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...