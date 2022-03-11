В Самаре грузовик врезался в МАЗ на Ракитовском шоссе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 11 марта, в Самаре столкнулись два грузовика. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области