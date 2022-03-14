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ДТП Происшествия

Под Сызранью пострадали водители двух столкнувшихся грузовиков

СЫЗРАНЬ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 марта, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 51-летний водитель КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 9:45 мужчина двигался по трассе М-5. На 897 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 40-летнего водителя. После удара КамАЗ врезался в ограждение слева.

Водитель Mercedes госпитализировали. Второму автомобилисту оказали помощь на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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