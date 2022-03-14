Под Сызранью пострадали водители двух столкнувшихся грузовиков

В воскресенье, 13 марта, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 51-летний водитель КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным полицейских, в 9:45 мужчина двигался по трассе М-5. На 897 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 40-летнего водителя. После удара КамАЗ врезался в ограждение слева.
Водитель Mercedes госпитализировали. Второму автомобилисту оказали помощь на месте.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...