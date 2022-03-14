Под Сызранью пострадали водители двух столкнувшихся грузовиков

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 13 марта, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 51-летний водитель КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области