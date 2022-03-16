На трассе М-5 под Сызранью столкнулись два большегруза Volvo

Во вторник, 15 марта, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По предварительным данным полицейских, 35-летний водитель грузовика Volvo с госномером Смоленской области (регион 67) в 16:50 двигался по трассе М-5. На 884 км в метель он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с госномером ХМАО (регион 86) под управлением 27-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель грузовика из ХМАО. Его госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД, а также учитывать погодные условия.