На трассе М-5 под Сызранью столкнулись два большегруза Volvo

Во вторник, 15 марта, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По предварительным данным полицейских, 35-летний водитель грузовика Volvo с госномером Смоленской области (регион 67) в 16:50 двигался по трассе М-5. На 884 км в метель он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с госномером ХМАО (регион 86) под управлением 27-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель грузовика из ХМАО. Его госпитализировали.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД, а также учитывать погодные условия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...