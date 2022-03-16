В Сызрани УАЗ "Буханка" перевернулся после столкновения с ледяной глыбой

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Во вторник, 15 марта, в Сызрани произошло ДТП с участием 66-летнего водителя УАЗ-2206903. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области