В Самаре начинающий водитель врезался в МАЗ

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В среду, 15 марта, в Самаре столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области