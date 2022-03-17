Массовое ДТП произошло на трассе Самара — Большая Черниговка

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В среду, 16 марта, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием 38-летнего водителя Chevrolet Cobalt. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области