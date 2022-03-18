В Тольятти 82-летний водитель врезался в грузовик и погиб

В четверг, 17 марта, в Тольятти погиб пожилой автомобилист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 17:15 82-летний водитель Lada Kalina ехал по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Ворошилова. В районе дома № 108 он столкнулся с КамАЗом, стоявшим у правого края проезжей части. От удара легковушку развернуло и отбросило на середину дороги, где в нее врезался Renault Sandero под управлением 57-летнего мужчины.
Водитель Lada Kalina скончался в автомобиле "скорой помощи".
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...