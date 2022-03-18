В Тольятти 82-летний водитель врезался в грузовик и погиб

В четверг, 17 марта, в Тольятти погиб пожилой автомобилист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:15 82-летний водитель Lada Kalina ехал по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Ворошилова. В районе дома № 108 он столкнулся с КамАЗом, стоявшим у правого края проезжей части. От удара легковушку развернуло и отбросило на середину дороги, где в нее врезался Renault Sandero под управлением 57-летнего мужчины.

Водитель Lada Kalina скончался в автомобиле "скорой помощи".

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.