На трассе М-5 в Самарской области опрокинулся ВАЗ-21114

В четверг, 17 марта, в Красноярском районе Самарской области опрокинулся ВАЗ-21114. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:10 23-летний водитель ВАЗ-21114 на 1018 км трассы М-5 столкнулся с попутным Nissan Qashqai под управлением 41-летней женщины. После удара вазовская легковушка съехала на правую обочину и перевернулась.
Водителя ВАЗ-21114 госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...