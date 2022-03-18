На трассе М-5 в Самарской области опрокинулся ВАЗ-21114

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В четверг, 17 марта, в Красноярском районе Самарской области опрокинулся ВАЗ-21114. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области