В Кинеле водитель "Газели" въехал в ВАЗ, двое пострадавших

В пятницу, 19 марта, в 17:05 напротив дома № 14 ул. Ватутина в Кинель 22-летний водитель Газ-3302 столкнулся со впередиидущим ВАЗ-2110.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ - 32-летня женщина и 54-летний мужчина. Они госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...