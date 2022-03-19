В Кинеле водитель "Газели" въехал в ВАЗ, двое пострадавших

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В пятницу, 19 марта, в 17:05 напротив дома № 14 ул. Ватутина в Кинель 22-летний водитель Газ-3302 столкнулся со впередиидущим ВАЗ-2110.