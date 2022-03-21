Нетрезвая автомобилистка врезалась в сугроб и опрокинула машину в Самарской области

В воскресенье, 20 марта, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 4:20 30-летняя женщина ехала на Lada Granta от трассы М-5 в направлении с. Исаклы. Она не выбрала безопасную скорость, съехала на левую обочину и врезалась в сугроб. После этого автомобиль опрокинулся.

Автомобилистку госпитализировали. По данным ГИБДД, она находилась в состоянии опьянения.