Нетрезвая автомобилистка врезалась в сугроб и опрокинула машину в Самарской области

В воскресенье, 20 марта, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 4:20 30-летняя женщина ехала на Lada Granta от трассы М-5 в направлении с. Исаклы. Она не выбрала безопасную скорость, съехала на левую обочину и врезалась в сугроб. После этого автомобиль опрокинулся.
Автомобилистку госпитализировали. По данным ГИБДД, она находилась в состоянии опьянения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...