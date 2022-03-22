Водитель "десятки" врезался в два автомобиля на Ракитовском шоссе в Самаре

В понедельник, 21 марта, на Ракитовском шоссе в Самаре столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:10 31-летний водитель ВАЗ-21103 двигался по Ракитовскому шоссе. Напротив дома № 90г он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo под управлением 40-летнего мужчины. После этого "десятка" врезалась во встречную Lada Vesta.
В аварии пострадал пассажир ВАЗ-21103, его госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...