На трассе М-5 в Сызранском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека

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В четверг, 24 марта, в 5:40 на 9 км трассы М-5 "Урал" у населенного пункта Варламово произошло столкновение грузового автомобиля Hino и легкового Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.