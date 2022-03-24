На трассе М-5 в Сызранском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека

В четверг, 24 марта, в 5:40 на 9 км трассы М-5 "Урал" у населенного пункта Варламово произошло столкновение грузового автомобиля Hino и легкового Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, водитель легковушки по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком.
Установлено, что погиб 52-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир.
Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдения правил ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...