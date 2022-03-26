В Самаре под машину попал ребенок, перебегавший дорогу в неположенном месте

Утром 25 марта водитель Volkswagen Polo сбил на ул. Карбышева 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

35-летний водитель ехал со стороны ул. Гагарина в направлении Мориса Тореза в 07:50. ДТП произошло напротив дома 24 на ул. Карбышева. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте, без взрослых. В результате девочку с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.