В Самаре под машину попал ребенок, перебегавший дорогу в неположенном месте

Утром 25 марта водитель Volkswagen Polo сбил на ул. Карбышева 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
35-летний водитель ехал со стороны ул. Гагарина в направлении Мориса Тореза в 07:50. ДТП произошло напротив дома 24 на ул. Карбышева. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте, без взрослых. В результате девочку с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...