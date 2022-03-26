В ДТП на М-5 погибли два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ДТП в Сергиевском районе погибли два пассажира Lada Priora, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области