Под Тольятти в ДТП-домино пострадал пешеход

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В воскресенье, 27 марта, в 09:30 в Ставропольском районе 41-летний водитель Scania S4X200 двигался в условиях снегопада по трассе М-5 Урал. В районе 953 км автодороги водитель неверно выбрал дистанцию до остановившегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Ford Транзит FED350L.

Фото: ГУ МВД по Самарской области