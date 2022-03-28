Под Тольятти в ДТП-домино пострадал пешеход

В воскресенье, 27 марта, в 09:30 в Ставропольском районе 41-летний водитель Scania S4X200 двигался в условиях снегопада по трассе М-5 Урал. В районе 953 км автодороги водитель неверно выбрал дистанцию до остановившегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Ford Транзит FED350L.
После столкновения автомобиль Ford допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...