В Самаре госпитализирована женщина, попавшая под колеса иномарки

В воскресенье, 27 марта, в 21:40 в Промышленном районе Самары 30-летний водитель Nissan Tiida напротив дома № 122 по ул. Ново-Вокзальной совершил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода.
Женщина перебегала проезжую часть к месту остановки трамвая, в отсутствие трамвая на нем.
Пешеход госпитализирована.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...