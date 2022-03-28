В Самаре госпитализирована женщина, попавшая под колеса иномарки

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В воскресенье, 27 марта, в 21:40 в Промышленном районе Самары 30-летний водитель Nissan Tiida напротив дома № 122 по ул. Ново-Вокзальной совершил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области