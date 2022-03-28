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ДТП Происшествия

В Сызрани госпитализировали сбитого пешехода

СЫЗРАНЬ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 марта, в Сызрани начинающий водитель сбил пешехода. Об этом сообщает ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

19-летний водитель Toyota Corolla ехал по ул. Советская и в районе дома № 47 сбил 27-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали.

Водительский стаж автомобилиста составлял всего семь месяцев.

"Начинающий водитель может хорошо знать теорию и владеть механическими навыками управления, но у него не сформированы навыки правильного прогноза дорожной ситуации и умения справляться с ней, — поясняют в ОГИБДД Сызранское. — Очень часто неопытный водитель просто теряется, дорожная обстановка выходит у него из-под контроля. А многие молодые водители еще и пренебрегают правилами дорожного движения, забывая, что транспорт является источником повышенной опасности и от водителя требуется строжайшая дисциплина за рулем".

Стражи порядка призывают участников движения соблюдать ПДД.

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