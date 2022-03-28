В Сызрани госпитализировали сбитого пешехода

В пятницу, 25 марта, в Сызрани начинающий водитель сбил пешехода. Об этом сообщает ОГИБДД Сызранское.
19-летний водитель Toyota Corolla ехал по ул. Советская и в районе дома № 47 сбил 27-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали.
Водительский стаж автомобилиста составлял всего семь месяцев.
"Начинающий водитель может хорошо знать теорию и владеть механическими навыками управления, но у него не сформированы навыки правильного прогноза дорожной ситуации и умения справляться с ней, — поясняют в ОГИБДД Сызранское. — Очень часто неопытный водитель просто теряется, дорожная обстановка выходит у него из-под контроля. А многие молодые водители еще и пренебрегают правилами дорожного движения, забывая, что транспорт является источником повышенной опасности и от водителя требуется строжайшая дисциплина за рулем".
Стражи порядка призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...