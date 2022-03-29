На трассе под Новокуйбышевском столкнулись восемь автомобилей

Во вторник, 29 марта, на 4 км автодороги "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" произошло столкновение восьми транспортных средств, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, за медицинской помощью в настоящий момент никто не обращался.
Сейчас стражи порядка работают на месте происшествия, регулируют движение, оказывают помощь автолюбителям, оформляют необходимые документы.
"По предварительным данным причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия", — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские предупреждает о наличии гололедицы на дорогах региона и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...