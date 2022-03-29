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ДТП Происшествия

На трассе под Новокуйбышевском столкнулись восемь автомобилей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 марта, на 4 км автодороги "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" произошло столкновение восьми транспортных средств, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, за медицинской помощью в настоящий момент никто не обращался.

Сейчас стражи порядка работают на месте происшествия, регулируют движение, оказывают помощь автолюбителям, оформляют необходимые документы.

"По предварительным данным причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия", — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские предупреждает о наличии гололедицы на дорогах региона и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

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