На трассе под Новокуйбышевском столкнулись восемь автомобилей

Во вторник, 29 марта, на 4 км автодороги "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" произошло столкновение восьми транспортных средств, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, за медицинской помощью в настоящий момент никто не обращался.

Сейчас стражи порядка работают на месте происшествия, регулируют движение, оказывают помощь автолюбителям, оформляют необходимые документы.

"По предварительным данным причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия", — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские предупреждает о наличии гололедицы на дорогах региона и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.