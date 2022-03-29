Четыре человека пострадали при ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

Во вторник, 29 марта, в ДТП под Самарой попал 32-летний водитель Lada Granta. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 8:40 на 84 км трассы Самара - Волгоград он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.
В аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки. Их госпитализировали.
Сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.
Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов к особой бдительности на дороге, особенно при неблагоприятных погодных и метеорологических условиях.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...