Четыре человека пострадали при ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

Во вторник, 29 марта, в ДТП под Самарой попал 32-летний водитель Lada Granta. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 8:40 на 84 км трассы Самара - Волгоград он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

В аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.

Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов к особой бдительности на дороге, особенно при неблагоприятных погодных и метеорологических условиях.