В Новокуйбышевске после ДТП на "встречке" госпитализированы два человека

Во вторник, 29 марта, в 11:05 в Новокуйбышевске 43-летний водитель Nissan Almera на 91 км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с Renault Duster.
Водитель автомобиля Nissan и женщина-пассажир автомобиля Renault госпитализированы.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...