В Новокуйбышевске после ДТП на "встречке" госпитализированы два человека

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Во вторник, 29 марта, в 11:05 в Новокуйбышевске 43-летний водитель Nissan Almera на 91 км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с Renault Duster.