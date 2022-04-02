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Преступления Происшествия

В Сергиевском районе директор автостоянки сдал чужую машину на разбор

СЕРГИЕВСК. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сергиевского района за помощью обратился 33-летний местный житель. Мужчина пояснил, что похищен поврежденный автомобиль Lada Granta, который он долгое время, после ДТП, хранил на специальной стоянке, предлежащей одному из акционерных обществ района.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли необходимую документацию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили 28-летнего директора автостоянки ОАО, который пояснил оперуполномоченным, что владелец автомобиля услуги охраны не оплачивал и местонахождение его было не известно. Решив, что транспортное средство собственнику не нужно, он вызвал эвакуатор и сдал "автохлам" на пункт разбора. Полученные денежные средства в размере 15 тыс. руб. потратил на собственные нужды.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении директора стоянки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения), возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции изъяли кузов автомобиля и часть запчастей по указанному подозреваемым адресу.

В рамках расследования уголовного дела следователем назначена автотехническая экспертиза, согласно результатам которой, стоимость похищенного транспортного средства с учетом повреждений составила более 61 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее не судимого жителя п. Сургут Самарской области передано в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему в полном объеме.

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Последние комментарии

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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