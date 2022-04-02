В Чапаевске в ночном ДТП пострадали три девочки

В пятницу, 1 апреля, в Чапаевске в 23:00 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21130, при движении задним ходом нарушил ПДД и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21440.
После ДТП двум 13-летним девочкам-пассажирам ВАЗ-21130 оказана разовая медицинская помощь, 16-летняя девушка-пассажир этой же машины госпитализирована в лечебное учреждение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...