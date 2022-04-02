В Чапаевске в ночном ДТП пострадали три девочки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 1 апреля, в Чапаевске в 23:00 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21130, при движении задним ходом нарушил ПДД и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21440.

Фото: ГУ МВД по Самарской области