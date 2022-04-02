В Тольятти в ДТП пострадал пожилой водитель, нарушивший ПДД

В Тольятти в пятницу, 1 апреля, в 11:45 64-летний водитель, управляя ВАЗ-2105, в районе дома № 18 по Автозаводскому шоссе, при проезде нерегулируемого перекрестка допустил столкновение с Hyundai Elantra, который двигался по главной дороге.
Водителю "пятерки" медиками оказана помощь.
Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...