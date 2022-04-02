В Тольятти в ДТП пострадал пожилой водитель, нарушивший ПДД

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В Тольятти в пятницу, 1 апреля, в 11:45 64-летний водитель, управляя ВАЗ-2105, в районе дома № 18 по Автозаводскому шоссе, при проезде нерегулируемого перекрестка допустил столкновение с Hyundai Elantra, который двигался по главной дороге.

Фото: ГУ МВД по Самарской области