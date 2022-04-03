В Самаре в ДТП на перекрестке пострадало два человека

В субботу, 2 апреля, в Промышленном районе Самары в 12:10 50-летний водитель Lada Kalina на регулируемом перекрестке улиц Солнечной и Димитрова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Audi Q3.
После столкновения иномарку отбросило вправо по ходу своего движения, где произошел наезд на пешеходные ограждения.
В результате ДТП телесные повреждения получили водители: 36-летнему водителю иномарки назначено амбулаторное лечение, а водитель отечественной легковушки госпитализирован.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...