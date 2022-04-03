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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП на перекрестке пострадало два человека

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 апреля, в Промышленном районе Самары в 12:10 50-летний водитель Lada Kalina на регулируемом перекрестке улиц Солнечной и Димитрова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Audi Q3.

После столкновения иномарку отбросило вправо по ходу своего движения, где произошел наезд на пешеходные ограждения.

В результате ДТП телесные повреждения получили водители: 36-летнему водителю иномарки назначено амбулаторное лечение, а водитель отечественной легковушки госпитализирован.

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