В Самаре в ДТП на перекрестке пострадало два человека

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В субботу, 2 апреля, в Промышленном районе Самары в 12:10 50-летний водитель Lada Kalina на регулируемом перекрестке улиц Солнечной и Димитрова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Audi Q3.