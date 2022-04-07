Под Сызранью в ДТП из-за уснувшего водителя пострадали четыре человека

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В четверг, 7 апреля, в 6:20 сотрудники полиции выехали на место ДТП в Сызранском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГИБДД г. Сызрань.

Фото: ОГИБДД Сызранское