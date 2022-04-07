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ДТП Происшествия

Под Сызранью в ДТП из-за уснувшего водителя пострадали четыре человека

СЫЗРАНЬ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 апреля, в 6:20 сотрудники полиции выехали на место ДТП в Сызранском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГИБДД г. Сызрань.

Фото: ОГИБДД Сызранское

На 935 км автодороги "М-5 Урал" Сызранского района 30-летний водитель Renault Logan, по предварительным данным, уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora и автомобилем Renault Logan. В результате ДТП госпитализированы четыре пассажира иномарок.

 

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