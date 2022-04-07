Под Сызранью в ДТП из-за уснувшего водителя пострадали четыре человека

В четверг, 7 апреля, в 6:20 сотрудники полиции выехали на место ДТП в Сызранском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГИБДД г. Сызрань.
На 935 км автодороги "М-5 Урал" Сызранского района 30-летний водитель Renault Logan, по предварительным данным, уснул за рулем, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora и автомобилем Renault Logan. В результате ДТП госпитализированы четыре пассажира иномарок.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...