Водитель "девятки" столкнулся с грузовиком в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 апреля, в Сызранском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области