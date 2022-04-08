Водитель "девятки" столкнулся с грузовиком в Самарской области

В четверг, 7 апреля, в Сызранском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:40 27-летний водитель ВАЗ-21093 на 903 км трассы М-5 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo FH под управлением 49-летнего мужчины.
В аварии пострадал мужчина, управлявший легковушкой.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...