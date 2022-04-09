На Мехзаводе в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка Toyota Land Cruiser

В Красноглинском районе 8 апреля в ДТП пострадала 10-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 12:27 38-летняя водитель Toyota Land Cruiser ехала по дороге, ведущей со стороны ул. Банной в направлении ст. Козелковской. Напротив д. 3б СНТ "Салют" в отсутствие разметки на проезжей части выехала на встречку и столкнулась с Hyundai Sonata. От удара внедорожник отбросило на обочину, где он наехал на опору газовой трубы.
В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка Toyota, которая сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Девочка доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...