На Мехзаводе в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка Toyota Land Cruiser

В Красноглинском районе 8 апреля в ДТП пострадала 10-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 12:27 38-летняя водитель Toyota Land Cruiser ехала по дороге, ведущей со стороны ул. Банной в направлении ст. Козелковской. Напротив д. 3б СНТ "Салют" в отсутствие разметки на проезжей части выехала на встречку и столкнулась с Hyundai Sonata. От удара внедорожник отбросило на обочину, где он наехал на опору газовой трубы.

В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка Toyota, которая сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Девочка доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.