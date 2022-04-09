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ДТП Происшествия

На Мехзаводе в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка Toyota Land Cruiser

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинском районе 8 апреля в ДТП пострадала 10-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:27 38-летняя водитель Toyota Land Cruiser ехала по дороге, ведущей со стороны ул. Банной в направлении ст. Козелковской. Напротив д. 3б СНТ "Салют" в отсутствие разметки на проезжей части выехала на встречку и столкнулась с Hyundai Sonata. От удара внедорожник отбросило на обочину, где он наехал на опору газовой трубы.

В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка Toyota, которая сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Девочка доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.

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