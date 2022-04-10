Под Самарой столкнулись три грузовика и легковушка, один человек погиб

В воскресенье, 10 апреля, в Кинельском районе Самарской области столкнулись легковушка и три грузовика. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 11:00 на 14 км самарской обводной дороги столкнулись легковушка Hyundai и грузовики Volvo, MAN и КамАЗ.
В результате один человек погиб, еще трое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.
Межрайонная Кинельская прокуратура начала проверку в связи с ДТП. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дороги и организацию безопасности движения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...