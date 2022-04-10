Под Самарой столкнулись три грузовика и легковушка, один человек погиб

В воскресенье, 10 апреля, в Кинельском районе Самарской области столкнулись легковушка и три грузовика. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 11:00 на 14 км самарской обводной дороги столкнулись легковушка Hyundai и грузовики Volvo, MAN и КамАЗ.

В результате один человек погиб, еще трое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

Межрайонная Кинельская прокуратура начала проверку в связи с ДТП. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дороги и организацию безопасности движения.