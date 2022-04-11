В Сызрани у водителя Lada Priora не получилось преодолеть железнодорожный переезд

В воскресенье, 10 апреля, в Сызрани произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 1:15 30-летний водитель Lada Priora двигался по пер. Достоевского, на железнодорожном переезде не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada-211440 под управлением 26-летней женщины, которая не имела водительских прав.
В аварии пострадали три человека: оба водителя и пассажир Lada Priora.
Кроме того, мужчина, управлявший Lada Priora, отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...