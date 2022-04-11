В Сызрани у водителя Lada Priora не получилось преодолеть железнодорожный переезд

В воскресенье, 10 апреля, в Сызрани произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 1:15 30-летний водитель Lada Priora двигался по пер. Достоевского, на железнодорожном переезде не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada-211440 под управлением 26-летней женщины, которая не имела водительских прав.

В аварии пострадали три человека: оба водителя и пассажир Lada Priora.

Кроме того, мужчина, управлявший Lada Priora, отказался проходить медосвидетельствование.