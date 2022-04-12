Мужчина без водительских прав устроил ДТП с тремя машинами в Самаре

В понедельник, 11 марта, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:50 45-летний водитель Mazda напротив дома №1 по ул. Грозненской столкнулся со встречной Lada под управлением 26-летнего мужчины. От удара вазовскую легковушку отбросило на Volkswagen, за рулем которого был 59-летний автомобилист.
В аварии пострадали водители Lada и Volkswagen.
По информации сотрудников ГИБДД, водитель Mazda не имел права садиться за руль.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...