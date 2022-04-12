Мужчина без водительских прав устроил ДТП с тремя машинами в Самаре

В понедельник, 11 марта, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:50 45-летний водитель Mazda напротив дома №1 по ул. Грозненской столкнулся со встречной Lada под управлением 26-летнего мужчины. От удара вазовскую легковушку отбросило на Volkswagen, за рулем которого был 59-летний автомобилист.

В аварии пострадали водители Lada и Volkswagen.

По информации сотрудников ГИБДД, водитель Mazda не имел права садиться за руль.