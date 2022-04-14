Три машины столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

В среду, 13 апреля, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 6:22 36-летняя женщина двигалась на Kia Ceed по Заводскому шоссе. Напротив дома № 99а она выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi Carisma под управлением 22-летнего парня. От удара Mitsubishi отбросило на ВАЗ-111130.
В результате аварии пострадали водитель Kia и Mitsubishi, женщину госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...