В Тольятти в ДТП с фурой пострадали два человека

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В пятницу, 15 апреля, в Центральном районе Тольятти в 8:20 24-летний водитель Lada Priora на 7 км Обводного шоссе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с попутным автомобилем DAF.

Фото: ГУ МВД по Самарской области